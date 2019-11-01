因應空污季 台電10月減發及降載次數雙創新高

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）因應秋冬空污季，台電表示，持續推動降載措施，10月各火力電廠共降載219次，減發24.06億度，創單月降載次數最高、減發度數最多的月份，各電廠以台中電廠減發最多，達14億度。

每年10月至隔年4月是台灣空污季，台電在空氣品質不佳時，會配合進行機組降載，也在9月起首度推行環保停機制度。台電發布新聞稿指出，各火力電廠在10月共降載219次（含環保停機），減發24.06億度，減發度數為去年同期的4.45倍。

進一步觀察各電廠10月降載狀況，台中電廠占了總減發度數超過5成，高達14.06億度，其次是興達電廠，共減發8.86億度，協和電廠則減發1.05億度。台電說，自民國106年11月起配合環保友善降載制度以來，今年10月為單月降載次數最高、減發度數最多的月份。

台電說明，今年供電越來越穩定，台電願意因應空氣品質情況進一步擴大降載，舉例而言，10月30日首波沙塵暴來襲，除了原先的降載措施，台中、興達、協和等3座電廠主動擴大降載，當天總計降載8次，減發1.07億度。

台電統計，10月有5天單日減發度數破億度，顯見台電執行擴大降載的決心與誠意，其中又以10月2日減發1.23億度最多。

台電發言人徐造華說，進入秋季後，民眾用電需求較夏季低，台電進行降載前會確保供電無虞，除了燃煤機組擴大降載，台電會調度核能、天然氣以及再生能源等，目前備轉容量率達10%，供電沒問題。

在夏季電費挹注下，台電前9月稅前虧損縮小至新台幣84億元，徐造華坦言，天然氣機組燃料成本確實較燃煤機組高，不過，燃料成本對財報影響現在還無法得知，待10月財報出爐時才知道。

他說，火力電廠執行擴大降載，也仍須兼顧穩定供電，減煤須按部就班，請各界支持能兼顧穩供及達成減排的空品改善措施。（編輯：黃國倫）1081101