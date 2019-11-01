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瑞昱第3季獲利創新高 第4季營運審慎樂觀

最新更新：2019/11/01 14:57

（中央社記者張建中新竹1日電）網通晶片廠瑞昱公布第3季稅後淨利達新台幣19.22億元，續創歷史新高紀錄，每股純益3.78元。因客戶需求依然存在，瑞昱預期，第4季營運表現審慎樂觀。

瑞昱下午召開法人說明會，公布第3季營運結果。瑞昱副總經理黃依瑋表示，第3季每個產品線都有不錯表現，電視、乙太網路與音訊產品表現又比公司平均水準好。

瑞昱第3季營收160.43億元，季增5.7%，創歷史新高紀錄，只是受產品組合變化，毛利率較低的電視產品出貨增加影響，瑞昱第3季毛利率滑落至42.9%，較第2季下滑1.4個百分點。

因毛利率下滑與營業費用增加，瑞昱第3季本業營業利益16.72億元，維持與第2季相當水準，在業外收益增加下，整體第3季稅後淨利攀高至19.22億元，季增4.2%，刷新歷史新高紀錄，每股純益3.78元。

展望第4季，黃依瑋說，大環境還是有不確定性，如中美貿易戰，第4季狀況更難預測，尤其時序趨近年底，大部分客戶不想堆貨。

黃依瑋表示，客觀大環境因素對瑞昱營運最終影響應有限，市場與客戶需求力道才是影響瑞昱營運的關鍵，經觀察發現市場與客戶需求還在，預期第4季營運表現審慎樂觀，與第3季比變化應不會太大。

個人電腦與消費型產品第4季業績可能比第3季和緩，黃依瑋說，第4季網通業績可望比第3季好，標案市場升溫將對無線網路及藍牙產品產生貢獻，無線藍牙耳機業務也將較第3季明顯回升。（編輯：張均懋）1081101

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