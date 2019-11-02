電動自行車成東京車展主流 台灣業者具發展優勢

2019 CYCLE MODE 日本東京國際自行車展覽會是日本最大的專業自行車展覽會，今年受惠電動自行車百家爭鳴推動，展場規模見到回升。中央社記者韓婷婷攝 108年11月2日

（中央社記者韓婷婷東京2日電）隨著物聯網發展與電池續航力提升，電動自行車顯然成為日本東京自行車展CYCLE MODE的主流，台灣廠商兼具自行研發製造及ICT優勢，可望掌握新世代產業成長的機會。

日本千葉國際自行車展覽會是日本最大的專業自行車展覽會，今年邁入第15屆，展品涵蓋成品車、零組件、服飾、周邊配件等整個產業鏈，吸引來自台灣、中國大陸、美國、義大利、英國、比利時、加拿大、法國等200多個品牌參展。日本市場相當重視騎乘體驗，展場也設置試乘區，吸引不少民眾親身體驗。

今年展場除了自行車吹起時尚潮流、運動休閒風外，因應都會區需求，折疊式車款也成為焦點。

此外，車展新增包括與物聯網（Internet of Things，簡稱IoT）相關的自行車騎乘服務，以及軟性的自行車生活型態（Cycling Life Style）展示，更完整呈現自行車產業的面貌，其中電動自行車（E-bike）為各家廠商發展焦點，也是今年展場重頭戲。

迎接自行車電動化新世代的來臨，台灣有「自行車王國」的基礎，兼具完整的資訊與通信科技（ICT）產業供應鏈，在新興起的電動自行車擁有相當的優勢。外貿協會今年首度帶領台灣30件獲得2018 TAIPEI CYCLE d&i awards獎項的作品，前進日本CYCLE MODE自行車展，希望繼歐美市場後，讓亞洲地區更多業者看見台灣廠商。

外貿協會表示，日本除了是台灣在亞洲非常重要的出口國家外，台灣對日出口整車的平均單價達652美元。根據2018年出口統計，台灣出口日本自行車整車數量近13萬輛，居台灣自行車第5大出口國；而根據聯合國進出口統計，日本自台灣進口的自行車，約占日本市場12.8%，是市占率第2高的國家。

外貿協會指出，隨著數位生活趨勢發展，自行車生活化風潮快速席捲全球，全球電動自行車與智慧應用發展為產業打開全新的市場與跨域整合的可能性。其中，IoT智慧物聯網和大數據更是幕後推手，台灣是自行車王國，也是ICT產業大本營，全球自行車的零組件幾乎都有台灣元素，期望進入電動自行車新世代，也能帶領台灣零組件廠商轉型啟動新一波成長動能。（編輯：張良知）1081102