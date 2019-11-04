美中貿易協議露曙光 學者：關鍵是中國落實承諾

（中央社記者吳柏緯台北4日電）美國接連釋出樂觀看待達成「第一階段」貿易協議，以及可能解除出售零件給華為禁令等訊息。學者認為，要獲致進展的關鍵仍在於中國能否落實智慧財產權保障與貿易承諾。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生接受中央社採訪時指出，美國釋出的訊息若要成真，中國必須完成兩項前提，分別是落實保障智慧財產權、採購美國農業與能源等產品，改善目前美國對中貿易逆差情況。

華為禁令被視為美中貿易戰中，美國對中國祭出的科技圍堵策略，美國選擇此時釋出可能解禁訊息，也被市場認為是一項利多。邱達生指出，美國並不反對中國發展高科技，而是反對中國利用美國的技術或是強迫在中國的美國企業提供技術，用於高科技發展。

邱達生說明，過往中國在高科技智財權的誠信不佳，因此也造成美國的擔憂。即便今天美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）遞出了這樣的訊息，中國仍須證明有能力保障智財權，才有可能繼續談下去。

中央研究院經濟所研究員周雨田告訴中央社，美中貿易戰時好時壞的起伏已成常態，美國這一次宣示可能只是進入另一個起伏循環。

周雨田觀察，雖然美國接連釋出這兩項訊息，但是並沒有針對關鍵的科技圍堵、關稅問題等提出進一步商談、解決方式，或許短期內對於全球經濟環境有一些影響，但將時間拉長來看，對於貿易戰並不會有太大的突破。

然而即便只是「第一階段」的貿易協議，邱達生認為中國政府的強硬派與溫和派要統合出統一的意見也不容易，要不要接受、接受多少，這恐怕都是接下來中國政府必須找出的共識。對於美國而言，這也只是「第一階段」，可以預期就算中國過了第一關，接下來美國還會端出更多的談判條件，貿易戰不會就此結束。（編輯：楊玫寧）1081104