擴大教育及幼兒扣除額適用 財長：研議可行性

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）現行綜所稅教育學費及幼兒學前特別扣除額，僅限納稅人扶養子女及隔代扶養情形可列報，立委建議，應擴大至監護人扶養情形，例如扶養兄弟姊妹的子女。對此，財政部長蘇建榮承諾研議可行性。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行專題報告並備質詢。民進黨立委江永昌於詢答時表示，目前教育學費及幼兒學前特別扣除額規定訂得太死，如今少子化趨勢越來越明顯，近年申報適用扣除金額呈現下降，在財政有餘裕前提下，應適度放寬兩項扣除額適用對象。

江永昌指出，現行教育學費特別扣除額僅限「納稅人子女」就讀大專以上院校的學費可列報，金額每人新台幣2.5萬元，幼兒學前特別扣除額則僅限「納稅人扶養5歲以下子女」可適用，金額每人12萬元；建議擴大適用範圍，讓監護人扶養情形也可適用，例如扶養兄弟姊妹的子女，也能於報稅時使用這兩項扣除額。

江永昌試算，目前受監護登記人數約5000多人，假設每人都可適用2.5萬元教育學費特別扣除額，稅損大約1.2億元；而0到6歲受監護者約2300多人，假設每人都可適用12萬元的幼兒學前特別扣除額，稅損大約2.8億元，應該還在可承受範圍。

對此，蘇建榮於詢答時承諾，會就立委提出數據，進行內部評估，研議可行性。財政部賦稅署署長李慶華則補充，先前已發布解釋令，放寬在父母不具經濟能力、無法照顧子女前提下，隔代扶養情形也能比照適用兩項扣除額，是否要再放寬，必須再做評估。

另一方面，國民黨立委羅明才也提案，建議把教育學費特別扣除額的適用對象，擴大至納稅義務人本人，讓個人進修學費也可適用。

不過，財政部態度相較保留，李慶華認為，這樣可能與現行「薪資費用核實減除方案」（俗稱名模條款）優惠重疊，名模條款中已放寬個人進修費用可核實減除，但仍尊重立委提案，後續會一併進行研議。（編輯：楊玫寧）1081104