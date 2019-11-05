台塑四寶10月營收 創今年第3低

（中央社記者潘羿菁台北5日電）台塑四寶10月總營收為新台幣1172.48億元，年減22.6%，不過受惠於歲修結束產量增加，較9月成長4.0%，但是當前石化報價依舊低迷，10月總營收仍是今年第3低。

四寶總營收今年最低點落在9月的1126.91億元，第2低為2月的1157.72億元。

今年受到美中貿易戰與同業新產能開出影響，石化原料價格疲軟，台塑四寶10月營收較去年同期全數衰退兩位數。不過，台塑化10月營收重回500億元大關，來到515.96億元，年減24.4%，月增4.3%。

台塑化表示，10月烯烴二廠完成歲修重新開車帶動出貨量增加，讓整體烯烴廠平均產能利用率達到9成，比9月的66%高，合計10月烯烴總產銷售量56.7萬噸，比9月增加12.4萬噸。不過在烯烴與油品售價均是走跌，因此整體10月以產量支撐報價。

台塑10月營收165.83億元，年減15.8%，月增8.7%，同樣受惠於9月13座工廠歲修結束，推升10月出貨量增加所致，此外，美國高密度聚乙烯（HDPE）工廠開工率提高，產銷量增加。

不過，市場預期浙江石化與恆力石化新產能將開出，對聚丙烯（PP）購料偏保守，以及美中貿易戰干擾持續未解，台塑旗下的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等產品報價都比去年同期下跌，跌幅落在15%至40%，影響10月營收年減15.8%。

南亞10月營收為241.99億元，年減12%，月增2.8%，丙二酚（BPA）廠因下游聚碳酸酯（PC）廠定檢完成恢復生產，成為10月支撐南亞合併營收主力。

台化10月營收248.70億元，年減31%，月增1.8%，目前芳香烴三廠後段製程只開1條產線，導致銷售量比去年同期大幅減少，加上，美中貿易戰衝突與中國新產能開出，台化產品報價均下挫，其中又以苯酚每噸比去年10月少483美元最多。（編輯：鄭雪文）1081105