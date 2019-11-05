外溢保單前3季保費暴增近17倍 健走型賣最好

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，今年前9月外溢保單初年度保費收入達3億6862萬元，較去年同期暴增16.55倍；其中，以「健走型」賣得最好，新契約件數年增1萬1162件、保費年成長2億7897萬元。

金融監督管理委員會保險局今天公布，今年前9月外溢保單新契約銷售件數為2萬8383件，較去年同期的3016件，增加8.4倍；初年度保費收入達新台幣3億6862萬元，較去年同期的2100萬元，大增16.55倍。

保險局副局長張玉煇表示，外溢保單初年度保費收入最好的前3名保險公司依序為國泰人壽、南山人壽、新光人壽；其中，國泰人壽有2張以運動習慣折減保費或增加保額「健走型」保單，保費收入就高達1.99億元、南山壽有1張，保費收入約6000餘萬元。

張玉煇表示，因應國人運動習慣改變，保險公司力推健走型及健檢型的外溢保單，給予有運動習慣、健康檢查體況良好的保戶，折減保費或增加保額的優惠，對於保戶來說有很大的吸引力。

目前金管會已核准及備查8家壽險公司、共23張外溢保單。

保險局指出，外溢保單共分為3種類型，首先，以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」賣得最好，今年前9月新契約件數從去年同期的488件，大增到1萬1650件；同時帶動初年度保費收入從988萬元，成長到2億8885萬元。

再者，以體況數值折減保費或增加保額的「健檢型」，今年前9月新契約件數從去年同期的2520件，擴增到1萬6732件；初年度保費收入也從1081萬元，提高到7975萬元。

第三種提供其他非現金方式給付促進健康的「其他型」，今年前9月新契約件數較去年同期減少7件，初年度保費收入也從去年的31萬元，縮水僅剩2萬元。（編輯：林孟汝）1081105