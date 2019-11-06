iPhone SE2傳類載板升級 5G版iPhone價看增35%

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果（Apple）明年iPhone新品設計和售價備受關注。分析師預期，明年第1季可望推出iPhone SE2採用升級類載板，三大廠受惠；明年5G版iPhone售價估較iPhone 11高出30%到35%。

中國媒體引述天風國際證券分析師郭明錤報告預估，明年第1季銷售的iPhone SE2，將採用10層板、線寬線距為25到30μm的類載板（SLP）。

從供貨商來看，報告預期臻鼎-KY旗下的鵬鼎控股、AT&S以及台廠欣興電子可望受惠，出貨比重各別是35%到40%、30%到35%以及25%到30%。

從出貨表現來看，報告預估明年iPhone SE2出貨量至少2000萬支，樂觀情況將達到3000萬支。

展望明年5G版iPhone，郭明錤預期明年下半年的新款iPhone將全部支援5G，同時採用的類載板面積將提高10%到15%，主要供應商包括鵬鼎控股與AT&S。

若從銷售價格來看，郭明錤預估新款5G iPhone的單價將較iPhone 11系列高出30%到35%。

郭明錤日前報告預估，iPhone SE2將在明年1月量產，明年3月底上市。iPhone SE2的每月出貨量約200萬支到400萬支之間。

此外，iPhone SE2將會有64GB和128GB兩種儲存容量機種，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。新款iPhone SE2售價約399美元起（約新台幣1.22萬元）。

展望5G版iPhone出貨表現，美系外資法人日前預期，明年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第一年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第三年出貨量上看7000萬支。

展望蘋果新品趨勢，分析師預期，到明年第3季蘋果每季將推出新品，其中明年第1季將公布iPhone SE2、和搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品；第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品、以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔；第3季將推出5G版iPhone。（編輯：郭萍英）1081106