瞄準泰國網通商機 貿協率團宣傳台灣品牌

（中央社記者廖禹揚台北6日電）隨著台商在新南向布局擴大，外貿協會日前率團拜訪泰國最大網通企業，宣傳台灣品牌，希望在網通產業上促進台泰合作機會，建立策略夥伴關係。

中華民國對外貿易發展協會發布新聞稿表示，繼4日率代表團參加印太商業會議後，外貿協會董事長黃志芳帶領智邦科技等業者，拜訪當地最大網通企業Loxley Wireless Public Company Limited，希望進一步掌握網通相關商機。

外貿協會轉述，智邦科技資深顧問黃安捷在會中表示，現在的世界是平的，網通串聯資訊傳輸只要一瞬間，與國外廠商連結有其必要性，也強調有能力供給該公司所需硬體，並透過提供員工培訓實習機會，加強連結。智邦科技近年轉向與軟體廠商合作設計軟硬體整合性商品，也正好切中其合作需求。

外貿協會表示，泰國政府近年積極推動產業轉型，其中數位產業包括雲端業務、高附加價值軟體開發、數據中心及數位技術服務，都是台灣具競爭力領域，希望藉由這次會面，帶動與當地企業各方面合作，進而延伸至其他東協國家。

Loxley Wireless Public Company Limited為泰國IT服務及電信產業龍頭Loxley Public Company Limited的重要關係企業，提供電信系統、專業行動工程、寬頻網路服務、無線寬頻解決方案等服務，其網通事業擴及寮國、柬埔寨、緬甸及越南，並陸續與國外企業建立策略夥伴關係。（編輯：郭萍英）1081106