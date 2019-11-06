大立光業績撐腰外資連5買 補漲紅盤表現

（中央社記者韓婷婷台北6日電）股王大立光10月合併營收新台幣66.26億元，連續3個月創新高，月增約0.5%，由於客戶需求沒有太大變化，旺季需求具支撐，激勵外資回補推升股價續創波段新高。

大立光在外資連續5日買超下，推升股價近來展開落後補漲行情，今天在業績撐腰下，開小高後早盤一度衝高來到4710元，漲幅2.06%，續創波段新高，力撐平盤之上，表現相對強勢。

大立光第3季毛利率意外失守「7字頭」下滑到69.11%，讓法人失望，執行長林恩平日前也坦承，良率表現不佳，努力提升良率是重要關鍵，受限產能滿載，大立光下半年積極靠良率及產品組合衝高產值，第4季營運仍具支撐，10月雖然小碎步成長，仍連續3個月創下歷史新高，年增27%。

大立光表示，目前產能持續滿載，延續旺季效應，客戶需求沒有太大變化，11月拉貨動能是否會下滑還不確定，但就算下滑也不會太嚴重，意謂11月仍可維持旺季相當的高檔區。

外資看好蘋概股明年第1季還有新款iPhone拉貨，讓淡季表現具支撐；大立光除了蘋果訂單外，明年第2季有三星新機訂單接力出貨，進一步平衡上下半年淡旺季的落差，搭配多鏡頭及新應用陸續出籠，有助大立光全年營運再成長空間。（編輯：黃國倫）1081106