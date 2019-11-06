上銀10月營收 32個月來單月次低

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結10月合併營收新台幣14.07億元，是32個月來單月次低。工研院產科國際所預估，今年台灣工具機產業產值較去年減少15%，明年下半年有機會觸底回升。

上銀自結10月合併營收14.07億元，較9月13.74億元微增2.38%，比去年同期26.5億元減少46.9%。法人指出，上銀10月營收是2017年2月以來單月次低。

累計今年前10月上銀自結合併營收176.02億元，較去年同期253.35億元減少30.52%。

法人指出，中國大陸產業景氣趨緩，牽動全球工具機設備出貨表現，上銀相關產品也受到影響。

觀察全球工具機市場和產業現況，工研院產科國際所資深產業分析師莊瀅芯表示，美中貿易戰讓各國在中國的製造商觀望，延緩對製造設備的投資；美國製造業復甦的現象並未符合原先預期；中國大陸和歐元地區仍有製造業衰退和復甦力道遲緩的疑慮；亞洲其他新興市場例如馬來西亞、泰國和印尼等仍受全球經濟成長趨緩影響。

工研院產科國際所預估，今年台灣工具機產業產值較去年減少15%，展望明年上半年持續疲弱，下半年有機會觸底回升，預期明年台灣工具機產業產值可較今年成長10%。（編輯：鄭雪文）1081106