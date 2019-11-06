更多編輯台推薦新聞：
母校台南復興國中校慶 周子瑜錄影片獻祝福
娛樂

母校台南復興國中校慶 周子瑜錄影片獻祝福

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
維護台灣選舉公正 臉書將強制揭露廣告出資者
首頁 / 證券

上銀10月營收 32個月來單月次低

最新更新：2019/11/06 15:21

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結10月合併營收新台幣14.07億元，是32個月來單月次低。工研院產科國際所預估，今年台灣工具機產業產值較去年減少15%，明年下半年有機會觸底回升。

上銀自結10月合併營收14.07億元，較9月13.74億元微增2.38%，比去年同期26.5億元減少46.9%。法人指出，上銀10月營收是2017年2月以來單月次低。

累計今年前10月上銀自結合併營收176.02億元，較去年同期253.35億元減少30.52%。

法人指出，中國大陸產業景氣趨緩，牽動全球工具機設備出貨表現，上銀相關產品也受到影響。

觀察全球工具機市場和產業現況，工研院產科國際所資深產業分析師莊瀅芯表示，美中貿易戰讓各國在中國的製造商觀望，延緩對製造設備的投資；美國製造業復甦的現象並未符合原先預期；中國大陸和歐元地區仍有製造業衰退和復甦力道遲緩的疑慮；亞洲其他新興市場例如馬來西亞、泰國和印尼等仍受全球經濟成長趨緩影響。

工研院產科國際所預估，今年台灣工具機產業產值較去年減少15%，展望明年上半年持續疲弱，下半年有機會觸底回升，預期明年台灣工具機產業產值可較今年成長10%。（編輯：鄭雪文）1081106

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報