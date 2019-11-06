宏達電靜待歐美銷售旺季 10月營收月減48%

（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電公布10月自結合併營收新台幣6.6億元，和9月重返10億元大關相比，月減48%，年減49%，前10月累計自結合併營收88.6億元，年減57%。

市場推估，區塊鏈手機等新品尚未放量，加上靜待歐美銷售旺季將至，宏達電10月營收減少。

宏達電日前於柏林舉行的The Lightning Conference宣布，推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1 的平價版本。EXODUS 1s將金融服務移轉至個人手中，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務，包括購買、出售、發送、接收、交易、借出和借用款項，EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將會至更多地區發售。

宏達電董事長王雪紅日前親赴巴黎活動，她表示，「這代表HTC的創造力，也代表虛擬實境真正走進文化、走進歷史，也可以把藝術表現得這麼好」、「HTC一直相信科技，這一段時間科技有許多的突破，包括VR、AR、AI、5G和區塊鏈，這些科技的融合一定要跟人文一起，才能釋放很多的夢想。」

近年HTC也深入校園，持續將虛擬實境應用於藝術、設計、醫療及科學等領域，用最新科技翻轉傳統教學方式，提升學生的學習興趣與能力。在10月下旬，宏達電與金門大學合作，雙方共同打造全國大專院校第一所結合虛擬實境（VR）、混合實境（MR）以及電子競技（eSport）三者整合的教育體驗中心，盼吸引更多學子投入未來科技創新行列。（編輯：楊玫寧）1081106