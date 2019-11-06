緯穎第3季淨利13.69億元 每股賺7.84元

（中央社記者潘羿菁台北6日電）緯穎今天公告第3季財報，稅後淨利新台幣13.69億元，較去年同期衰退9.3%，為連續兩季獲利退步，不過毛利率7.5%寫下單季新高，每股稅後盈餘（EPS）7.84元。

緯穎董事會通過第3季財報，合併營收新台幣333.46億元，年減31%，毛利率7.5%，比起去年同期的5.8%增加1.7個百分點，稅後淨利13.69億元，年減9.3%，毛利率上揚仍無法彌補營收缺口，EPS為7.84元。

緯穎表示，第3季伺服器出貨數量持續較去年同期增長，但整體營收仍然受關鍵零組件價格持續降低影響，導致銷售價格及銷售成本同步降低，所以毛利率上揚、營收下降。

緯穎累積今年前3季營收1140.46億元，年減15.2%，但獲利能力均較去年提升，其中毛利率年增0.7個百分點至6.8%，稅後淨利42.2億元，較去年同期略減1.8%。不過受公司於3月上市增資以致股本增加影響，基本每股盈餘稀釋為25.18元，低於去年同期的29.62元。

展望第四季，緯穎表示，資料中心客戶需求持續好轉，仍樂觀看待整體出貨需求。（編輯：楊玫寧）1081106