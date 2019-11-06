業務表現穩健 台新金前3季每股賺近1元

（中央社記者劉姵呈台北6日電）台新金今天舉辦法人說明會，公布今年前3季累計稅後淨利達新台幣119億元，年成長5.9%，每股稅後盈餘（EPS）為0.99元，也較去年同期成長4.2%。

台新金今天舉辦法說會，營收方面，受惠國際主要金融市場表現佳，投資交易收入年成長高達31.0%；另外，因財富管理、法人金融聯貸、信用卡等業務有不錯的表現，帶動手續費淨收入年成長6%。

總經理林維俊表示，台新金今年前3季各子公司業務表現穩健，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務持續穩定成長。

他進一步指出，台新銀法人金融企業放款年增率達10.4%，推升總放款餘額較去年同期成長7.7%，且總存款餘額年成長率也達12.1%；財富管理淨手續費收入的年增率有8.1%；信用卡業務方面，包括發卡量、簽帳金額等各項指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長高達25.2%。

針對台商資金回流議題，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀在台商境外資金回流專法正式實施前即掌握商機，透過結合集團旗下證券、投信、投顧及外部會計師事務所等資源成立專案團隊，為客戶提供即時的資訊說明與協助，目前已有多家台商就資金回台投資專案的金融服務需求選擇與台新銀合作。

此外，各家銀行積極投入的數位化及支付服務，台新銀行總經理尚瑞強受訪表示，近期將與全家便利商店合作推出「刷臉支付」服務，讓人臉辨識技術應用更貼近民眾日常生活；此外，「台新街口聯名卡」也在日前正式推出，預估台新銀總流通卡數今年底可望達530萬張。（編輯：鄭雪文）1081106