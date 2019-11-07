保險業淨值比低於3% 109年4月1日起須增資

（中央社記者劉姵呈台北7日電）為強化保險業經營體質，金管會規定，除資本適足率（RBC）須達200%外，也增訂淨值比率須高於3%的監理指標。保險局今天表示，2020年4月1日起，將要求淨值比未達3%的公司限期增資。

金融監督管理委員會保險局今天表示，「保險業資本適足性管理辦法」部分條文修正草案已完成預告，除了現行採資本適足率（RBC）必須達200%之外，保險局表示，也增訂保險業的淨值比率須高於3%措施，將於2020年4月1日正式上路。

保險局指出，屆時若淨值比低於3%的保險公司，將列入「資本不足」等級；低於2%的公司，則會列入「資本顯著不足」等級的評量標準。

此外，保險局也統計，整體壽險業平均淨值比率變化，今年3月底為5.85%、6月底為6.6%、9月則來到6.94%。保險局副局長王麗惠表示，觀察今年保險業平均淨值比率，相較於去年底最低的4.46%，目前仍在相對高檔；另外，目前為止，僅有一家保險公司淨值比低於3%，年底前還有改善空間。

王麗惠指出，這2項分級監理措施，金管會會取其較低等級為等級判定標準，也就是說，其中1項未達規定，就會被視為資本不足。

根據保險法規定，「資本不足」的公司，金管會可要求限期增資、提出財務業務改善計畫、限制資金運用範圍；另外，「資本顯著不足」的公司，除採取限期增資、提出財務改善等措施外，金管會可解除負責人職務、命令降低負責人報酬及處分特定資產等。（編輯：蘇志宗）1081107