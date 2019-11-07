亞太電5G新南向 攜手泰國電信集團

（中央社記者江明晏台北7日電）亞太電信瞄準5G商機，打造5G國際生態鏈，與泰國電信集團True Corporation設立的創業生態圈中心True Digital Park簽署戰略合作，結合台泰前瞻科技應用，扶植5G新創發展，拓展新南向商機。

亞太電信積極發展第5代行動通訊（5G），自去年起與經濟部合作推動「亞太電信5G創育加速器」計畫，結合政府、企業、新創團隊與國際合作夥伴，共同扶植5G創新應用服務發展。

第2期計畫於今年第4季展開，團隊今天前往曼谷，與泰國最大的電信集團True Corporation設立的創業生態圈中心True Digital Park，共同簽屬合作備忘錄，盼發揮資通訊產業優勢，結合台泰前瞻科技應用，打造5G國際生態鏈。

亞太電信今天同步舉辦5G加速器第2期國際徵案計畫說明會，邀請當地優秀新創公司，分享台泰5G產業趨勢，並安排優質團隊進行一對一座談，交流來台發展機會與商機。

亞太電信投入5G技術與新創應用，自2018年成立5G加速器，攜手多組新創團隊，看準東南亞數位經濟發展潛力，繼去年前往印尼、新加坡，率領團隊參與e27 Academy全球創業家大會，與e27 科技新創媒體簽署合作備忘錄，參加Echelon新創大展外，今年再度南向，與泰國True Digital Park進行戰略合作。

True Digital Park是True Corporation所成立的東南亞最大創業生態圈系統單位，目的希望成為東南亞區域的數位創新中心，推動新創發展。亞太電信透過台泰交流，引導兩方新創團隊及企業，進行跨領域平台合作，協助團隊鏈結更多國際資源及海外商務合作機會，催化新創產業投資及衍生商機，加速5G生態系發展。

「亞太電信5G加速器」盼透過母雞帶小鴨方式，整合電信服務、NB-IoT網路、全台第一個通過NCC驗證的5G實驗網等豐沛的資源，提供入選團隊進行卡片及產品測試、台北與東南亞免費創育空間的使用、國際展覽的參與，同時安排創業發展、商業模式、產品與解決方案發展、業務與行銷方向、財稅法等相關訓練課程，以期快速孕育5G通訊應用服務新創企業，躍上國際市場，推動台灣5G發展。

此外，為5G備戰，亞太電信擬進行150億元私募案，今天董事會決議108年第一次私募普通股增資基準日及發行價格相關事宜，以11月7日前3個營業日普通股收盤價簡單算數平均數加回減資反除權後的股價9.55元為參考價格，本次私募價格定為10元，為參考價格的104.71%，私募普通股增資基準日為11月21日。

鴻海、台鐵、台灣大等大股東是否注資也受到關注。亞太電信大股東分別為鴻海集團持股19.6%，台灣大哥大持股3.45%，台鐵持股近10%。（編輯：楊玫寧）1081107