尖點收斂效應發揮 毛利率回升股價揚帆

（中央社記者江明晏台北8日電）PCB鑽針廠尖點科技聚焦收斂效應發揮，第3季毛利率32.7%，回升到近3年新高水準，每股稅後盈餘0.49元，同為今年高峰，今天股價走高，波段高點來到23.25元，漲幅約5.2%。

尖點科技今天公布第3季合併營收新台幣7.7億元，季增1.3%，年減9.9%，但營業毛利率為32.7%，較2019年第2季的26.3%增加6.4個百分點，較去年同期的28.5%增加4.2個百分點，營業利益1.1億元，季增44.8%，稅後淨利為7000萬元，季增23.4%，年減9.8%，每股稅後盈餘0.49元。

尖點指出，第3季在銷售組合方面，PCB鑽針占合併營收58%，鑽孔服務占合併營收37.2%，金屬刀具則占合併營收4.8%。

尖點指出，第3季合併營收與去年同期相比減少近一成，主要由於今年公司執行聚焦收斂策略，調整長期營運表現不彰的子公司規模，使近幾個月營收呈現年減。而收斂轉投資子公司規模的減虧效益，已反應在第3季的毛利率提升，第3季的毛利率為32.7%，為自2016年以來首度回到30%以上的毛利水準，分別較第2季及去年同期增加6.4及4.2個百分點。

第3季尖點PCB鑽針的營收占比為58%，產能利用率維持旺季水準，大約在9成5左右水準；鑽孔服務的營收比重為37%，整體稼動約在7成3；而刀具事業營收占比則約為5%。

累計前3季合併營收為22.01億元，營業毛利為6.1億元，營業淨利為2.15億元，稅後盈餘為1.57億元，每股盈餘為1.11元。

尖點10月份合併營收為2.57億元，月減少1.3%，年減少9.5%。累計前10個月合併營收則達24.58億元，較去年同期減少9.4%。

展望第4季，尖點表示，PCB產業需求已逐漸進入淡季，目前公司看到的是正常的需求水準。預估第4季鑽針產能利用率維持在9成左右水準，鑽孔稼動約在7成左右，刀具則約4至5成。（編輯：趙蔚蘭）1081108