王品減重練肌肉 股價躍回80元關卡

王品（2727）先前關閉虧損品牌與門店，「減重練肌肉」策略奏效，第3季EPS達1.72元，創2017年第4季以來新高，也新推品牌進軍更高價牛排市場。中央社記者江明晏攝 108年11月8日

（中央社記者江明晏台北8日電）王品先前關閉虧損品牌與門店，「減重練肌肉」策略奏效，第3季EPS達1.72元，創2017年第4季以來新高，今年EPS超越去年水準機率高，激勵王品今天股價勁揚，回到80元關卡。

王品集團第3季合併營收為42.1億元，年增0.37%，稅後淨利1.3億元，年增12.26%，每股稅後盈餘（EPS）1.72元，為2017年第4季以來新高，年增25.54%，顯示王品先前積極整理品牌、關閉虧損門店，強化經營體質的策略奏效。

總計王品前3季合併營收新台幣124.3億元，創近4年來新高，稅後淨利3億元，每股稅後盈餘4.04元，已接近去年每股盈餘4.52元的水準，法人看好，全年有望超越去年。

王品今天股價勁揚，在觀光股中表現亮眼，最高來到80.9元，漲幅逾6%，股價創7月29日以來新高，也重回80元大關。

王品既有品牌發展策略持續優化，除了在舊品牌如「西堤牛排」、「石二鍋」等注入新店型與營運模式，也推出新品牌如THE WANG在10月進軍台灣高價牛排市場；大陸事業群也有「鵲玥」在上海插旗。

此外，王品集團積極打造第二成長曲線，去年新成立的萬鮮公司今年跨入禮盒市場，今年也將首推冷凍年菜組合預購，搶攻冷凍年菜20億元的大餅。

王品董事長陳正輝先前在股東會上表示，今年每股盈餘（EPS）表現有望優於去年，布局有4大重點，第一，梳理品牌，以多品牌搶占市占率，火鍋、燒肉市場會加重投資，第二，旗下21個品牌分為中高事業群與中低事業群，分開經營，專業深耕，第三，成立研發中心，將菜色研發升級到總部指揮，第四，今年初成立萬鮮公司，負責後端供應鏈整合，也對外接單，把規模做大，提升綜效。（編輯：郭萍英）1081108