穎崴11月中旬上興櫃 今年獲利衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）穎崴預計在11月中旬興櫃掛牌，公司規劃高雄擴產，2022年完工，明年全球測試治具市場排名拚前3大。法人估今年毛利率可較往年增加5到6個百分點，今年獲利可創歷史新高。

穎崴今天下午舉行興櫃前法人說明會。董事長王嘉煌表示，公司與同業的差別在於客戶分布多，近幾年營收3成來自北美，2成到3成來自中國大陸，其他來自台灣市場，海外據點持續開發專業委外封測代工廠（OSAT），美國子公司為整合元件製造廠（IDM）進行測試銷售服務，此外穎崴在針頭技術具有優勢。

因應中國市場，穎崴在中國蘇州工業區據點擴產，今年6月啟動開幕，年底月產能500個測試座。

在台灣擴產部分，王嘉煌表示，公司規劃明年在高雄楠梓加工出口區擴產，預估2022年完工，規劃增加精密加工件產能3倍，並提升探針卡自製率。

王嘉煌表示，目前前3大客戶占比約4成，公司續深耕Burn-in測試座大客戶，預估未來成長可期，預期今年高階測試治具成長幅度可達3成，明年在全球測試治具市場排名可進入前3大。

在探針卡布局，穎崴在去年通過北美等重要客戶的高階產品驗證和量產，因應晶圓測試（Wafer Test）需求，預期全球客戶高階產品的晶圓測試需求增加，垂直探針卡產品線營收金額未來幾年將會有大幅成長。

展望今年和明年業績表現，穎崴財務長李振昆預估，今年業績可望大幅成長，明年也成長可期，法人估今年毛利率可較往年增加5到6個百分點，今年獲利可望創歷史新高。

今年上半年穎崴合併營收新台幣13.08億元，毛利率約46%，營業利益3.01億元，營益率約23%，上半年稅後淨利2.39億元，每股稅後純益8.4元，僅上半年獲利就逼近去年全年獲利2.45億元，超越2017年全年獲利。（編輯：鄭雪文）1081108