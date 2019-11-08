趕夏季用電尖峰 通霄345kV高壓線路拚明年5月上線

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）苗栗通霄電廠新機組陸續完工，卻缺超高壓電源線輸出，經濟部長沈榮津今天表示，通霄超高壓345kV電源線將趕在夏季用電尖峰前上線，提前2個月，在明年5月完工。

台電今天舉行「AI大數據人才發展營競賽成果發表」，行政院政務委員唐鳳、經濟部長沈榮津以及台電董事長楊偉甫等人均出席活動。

沈榮津說，台灣啟動能源轉型來，外界始終質疑缺電問題，不過，台灣已經走過最缺電的時刻，台電今年再度通過供電考驗，達成穩定供電的任務及使命。

苗栗通霄電廠燃氣新機組陸續完工，不過，目前只有通霄161kV輸電線路，因容量不足無法完全承載，因此，台電規劃興建通霄超高壓345kV。

沈榮津表示，345kV（345仟伏特）電源線原先預計明年7月上線，但為因應夏季用電尖峰，會提前到5月上線，「通霄1至3號機組約270萬瓩裝置容量，超高壓345kV電源線輸出一定要趕上，電才可以送出來」。

楊偉甫說，通霄超高壓345kV電源線完工期都在掌握當中，會在夏季尖峰用電前完成「沒問題」。

另外，台中火力電廠機組生煤許可有2張執照，9號機單獨為1張，其餘1至8號及10號為1張操作許可證，將在明年2月到期，申請展延期限為11月23日。台電發言人徐造華表示，台中市府認為兩張分開審查程序繁瑣，待台電將第2批送審時，再一起審查，11月23日到期的9部機組將在近期向台中市府申請展延。

值得注意的是，台中市府及台電對減煤量尚未達成共識，恐怕影響中市府核發執照。楊偉甫說，中火加強改善空污、水污，這是符合台中市長盧秀燕期待的方向，但台電生煤用量是按照許可證，要減煤到何種程度需再溝通。

徐造華補充，台電是以操作許可上的使用量2100萬噸為減煤基準，減煤4成應為1600萬噸；台中市府卻突然在10月22日發函中火，以民國103年台中火力電廠實際使用量1839萬噸為基礎，認為中火到明年1月25日前減煤減煤應至1104萬噸。

他說，以變動數值計算減煤量並不妥當，台電會積極與中市府溝通，期盼建立良好溝通管道，妥善處理。（編輯：林孟汝）1081108