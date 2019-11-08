美中貿易談判進展添變數 亞股大多收低

（中央社香港8日綜合外電報導）由於美國白宮昨天不願證實中國所稱，兩國同意依貿易談判進度逐步取消彼此加徵關稅；加上亞洲股市本週再度走揚，吸引投資人獲利了結，亞股今天收盤普遍下跌。

中國商務部發言人高峰昨天表示，北京和華府已同意，若貿易談判進展順利，雙方將分段取消彼此加徵關稅。歐美股市應聲勁揚，美股道瓊和標準普爾（S&P）500指數也再創新高。

中方釋出的消息，令投資人更加期待，美中兩大經濟強權終將解決不利全球成長展望的長期關稅戰。兩國正準備完成第一階段貿易協議。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）發布客戶報告指出：「美中從貿易戰休兵轉為可能取消加徵關稅，這樣的談判進展具重要性，暗示雙方都面臨達成協議的壓力。」

然而，白宮昨天稍晚並未證實中方所言。另有報導傳出，川普政府內部有些人士反對這麼做。

對中國持鷹派立場的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）也在媒體上說：「現階段（美中雙方）並未同意，以移除任何現有關稅作為達成第一階段協議的條件。」

另一方面，由於近期美中貿易談判出現進展，激勵股市10月以來走揚，亞股本週再度普遍上漲，吸引一部分持股獲利了結。

香港股市連續6個交易日走揚後，今天收盤下挫0.7%。中國公布10月進出口再度雙雙萎縮，上海股市應聲收低0.5%。

新加坡股市今天收挫0.7%，首爾股市收跌0.3%，台北和曼谷股市皆收低0.2%，馬尼拉也收黑。信評機構穆迪（Moody's）調降印度債信評等展望，孟買股市應聲收挫0.8%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081108