台北旅展首日湧人潮 飯店業旅行社業績旺

（中央社記者江明晏台北8日電）2019台北國際旅展今天登場，晶華、六福、國賓、雲朗、雄獅等飯店與旅遊業買氣暢旺，晶華首日寫千萬營收，合計線上旅展與快閃店已近億元業績；六福估整體旅展業績上看新台幣4000萬元。

晶華酒店集團在今年旅展開展的第1天，再創銷售佳績，創業績約1300萬元，加上開展前兩週的線上旅展營收約6600萬元，以及為期兩週的快閃店營收約2000萬元，集團目前總業績已近億元。

晶華說明，除了館內餐飲銷售持續看旺，集團內的飯店都推出線上加碼送的優惠活動，預計也將提升整體買氣。根據銷售盛況，業界預估，晶華今年業績將比去年成長1成左右。

六福旅遊集團今年大規模參加2019台北國際旅展，截至目前為止，線上旅展業績已達1200萬元，再加上首日現場業績，總共1650萬元，較去年同期成長13%。

六福旅遊集團今年推出專案帶動，再加上尾牙聚餐效應助攻六福萬怡酒店餐券銷售，衝出亮眼佳績。

六福看好，旅展第2天及第3天為週末假日，將會有更多親子旅遊及學生出遊需求的民眾逛展，估整體旅展業績上看4000萬元。

國賓大飯店今年旅展銷售自助餐券、住宿券，首日業績約為120萬元，與去年同期持平;線上業績截至今天已銷售15天，目前營收為210萬元。

雲朗觀光以高檔與平價住宿券搶占國內市場商機，分析首日銷售情形，住宿券表現亮眼，餐券買氣熱絡，旅展首日整體業績與去年同期微幅成長；預估旅展4天及線上旅展加總的整體業績，將比去年成長超過10%以上。

雄獅旅遊今天初估旅展首日各區域銷售排行，依序為東北亞、港澳大陸、東南亞，有企業主特來現場搶購限定商品，包下整團員工旅遊，單筆總金額達78萬元的東北亞行程；長程線也出現家族旅遊大單，單筆總金額67萬元。

此外，郵輪旅遊已是時下新型態旅遊，雄獅旅展推出獨家限定行程，挑戰市場最低價6999元起，首日即銷售超過百位，是旅展最熱賣的郵輪商品之一。（編輯：楊凱翔）1081108