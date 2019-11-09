東元獎得主揭曉 科技類7人獲獎創新高

第26屆東元獎9日舉辦頒獎典禮，人文類獎頒給致力推廣科普教育的科教老師田園（右1），由中央研究院院長廖俊智（右2）擔任頒獎人。中央社記者吳家豪攝 108年11月9日

（中央社記者吳家豪台北9日電）第26屆東元獎今天舉辦頒獎典禮，本屆共有8位得主，科技類4大領域有7位學者獲獎，創歷屆得獎人數最高紀錄，也首度出現2位女性得主；人文類獎頒給致力推廣科普教育的科教老師田園。

東元獎創辦於1993年，希望透過獎勵對台灣科技研發有特殊貢獻人士，喚起國人重視科技創新對社會國家發展的重要性。第6屆起增設人文類獎，呼籲各界重視科技人文相輔相成、融合發展觀念。至今東元獎已表揚147位傑出人士。

東元科技文教基金會董事長郭瑞嵩表示，任何領域要發展出全球競爭力，至少是10年甚至是數10年的苦心鑽研，這也是今年科技類獎得主共同展現的精神與毅力；無論是全球共同面臨的資訊安全問題、綠能與節能材料科技、水資源污染難題、糧食安全問題、尖端醫療等領域，每位得主都是「十年磨一劍」掌握核心技術。

本屆東元獎的科技獎4大領域申請及推薦件數共57件，其中「機械/能源/環境」領域、「化工/材料」、「生醫/農業」3大領域在評審委員堅持下，同時出現2位得主，除了共同平分新台幣80萬元獎金，也使得今年科技類得獎人數創下歷年最高紀錄。

成功大學生物科技與產業科學系講座教授羅竹芳，以及台灣大學高分子與工程學研究所長徐善慧，共同從「生醫/農業」領域脫穎而出，成為東元獎史上首次有2位女性科學家獲獎。

本屆科技類「電機/資訊/通訊」領域由清華大學資訊工程學系講座教授許健平獲獎；「機械/能源/環境」領域由台北科技大學講座教授賴炎生、成功大學環境工程系特聘教授林財富共同獲獎；「化工/材料」領域得獎者是清華大學工學院院長賴志煌、台灣大學化學系特聘教授劉如熹。

由評審委員會主動遴選的人文類獎，今年以「教育貢獻」為遴選領域，頒給長期在偏鄉耕耘科學教育、帶動偏鄉教師重視啟發教學的科教老師田園。

田園在2009年八八風災過後投入偏鄉科學教育扎根，陸續踏遍53個鄉鎮、205所偏遠小學，指導師生近8萬人次。期間雖兩度動刀切除惡性肝腫瘤，自2015年後仍帶著僅剩的半個肝臟，繼續推廣科普教育。（編輯：張均懋）1081109