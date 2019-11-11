寶得利布局餐飲 拚明年首季轉盈

（中央社記者江明晏台北11日電）經營陸客旅遊站服務的寶得利將斥資新台幣億元拓展兩岸餐飲事業，預計今年12月底到明年3月陸續開出4間新據點，看好認列費用減少，加上餐飲事業就位，預估明年首季轉盈。

受到陸客來台減少衝擊，寶得利除了原本的觀光事業外，日前宣布併購逸仙樓，擬斥資億元拓展兩岸餐飲事業，除了經營「逸仙樓」外，將以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃、中式餐廳及手搖飲等餐飲事業，並與中國潮州菜餐廳「潮江春」合資成立「春江潮」，進軍餐飲市場，預計今年12月底到明年3月陸續開幕，目標一到兩年回本。

寶得利經營旅遊及購物店為主，但受到陸客減少影響，寶得利另闢海外市場，馬來西亞據點去年成立後，營運逐漸進入正軌，也彌補台灣市場的下滑缺口。

寶得利董事長張雅琍今天表示，寶得利將以「小逸仙」品牌投資火烤二吃餐廳，以本地客為主，也會與接待韓國旅客的台灣旅行社合作，約今年12月底開幕。「小逸仙」將進軍深圳，初期投資中式餐廳和手搖飲。

寶得利第2季每股虧損0.79元，預估今年整體會虧損。寶得利從10月開始與同業進行併店策略合作，除了每月可減少數百萬元管銷費用外，更可達到一加一大於二的效果；目前在台購物站僅剩下高雄與台東兩家，由於認列的費用減少，加上餐飲事業就位，張雅琍看好，明年首季轉盈。（編輯：楊玫寧）1081111