台壽初年度保費年減4成 估明年銀行保險佣金衰退

（中央社記者劉姵呈台北11日電）中信金子公司台灣人壽今年前9月初年度保費收入年衰退逾4成，中信金總經理吳一揆表示，為避免利差損出現，要兼顧成本與收益平衡；預估明年中信銀保險佣金收入也會衰退。

中信金今天舉辦法人說明會，會中公布2019年前3季稅前盈餘新台幣468.58億元，稅後盈餘為381.74億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為15.63%，稅後資產報酬率（ROA）為0.84%，每股稅後盈餘（EPS）為1.92元。

中信金表示，今年前3季金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中國信託商業銀行前3季合併稅後盈餘為252.12億元；台灣人壽前3季合併稅後盈餘為139.03億元。

中信金控總經理吳一揆表示，在今年年初的時候，中信已非常審慎預估今年可能的變化，今年前10月中信金的稅前盈餘也突破了500億元，來到501.39億元，距離今年結束還有2個月的時間，他希望接下來能夠抓住台商回台跟資金匯回專法等商機，繼續保持戰果，為股東繳出更漂亮的成績單。

另一方面，台灣人壽今年前9月新契約保費收入僅628.71億元，較去年同期衰退41.19%，市場排名第6名，也是首家退出獲利千億元俱樂部的保險公司；台壽資深副總葉栢宏表示，追求保費的成長，已經不再是台壽的經營策略。

他說，台壽保去年停售新台幣躉繳保單，且今年上半年陸續停售台幣2至5年期繳保單，主要是因為新台幣儲蓄險的宣告利率約在2.3%至2.4%，但公司不容易找到合理報酬的投資標的，必須投資股票及海外金融商品，如此一來，公司得承受更多匯率風險。

吳一揆補充，現在追求的是公司永續健康經營，為了不要再有新的利差損出現，並不會想要再去衝保費，預估2019年及2020年台壽全年保費大概就是800餘億元。

吳一揆說，從這幾年觀察到的現象發現，過去壽險公司賣保單時，不是從投資的角度作商品訂價，但保險公司的投資端根本達不到這樣的利潤數字，會無法維持成本與收益的平衡；因此自去年開始，台壽就調整商品訂價。

此外，他提到，公司內部正在觀察，若美國聯準會（Fed）2020年仍會持續降息，如何去彌補美元保單成本在降息環境下的利差損。

中信金財務長暨發言人邱雅玲也表示，現行環境與法令規定下，預估明年中信銀保險佣金衰退將「不可避免」；不過，去年金管會規定保險佣金收入不可有「費差損」時，中信銀也有能力承受，並開放新商品跟客戶新需求，現在又有台商回台跟資金匯回專法，相信有辦法扭轉衰退情況。（編輯：林孟汝）1081111