更多編輯台推薦新聞：
詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

專題／鄭文燦翻轉藍綠效應 牽動桃園立委選情
政治

專題／鄭文燦翻轉藍綠效應 牽動桃園立委選情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
洪恒珠宣布退選 總部轉為小英後援會
首頁 / 產經

貿協攜手庫德區商工會 開拓伊拉克商機

最新更新：2019/11/12 13:47

（中央社記者廖禹揚台北12日電）外貿協會今天與伊拉克庫德區蘇萊曼尼商公會簽署合作備忘錄，希望透過與在地商工會合作，辦理企業交流、組團互訪等活動，促成更多合作機會，開發伊拉克市場。

蘇萊曼尼商工會（SCCI）主席馬穆德（Sirwan Mohammed Mahmood）率團來台與中華民國對外貿易發展協會簽署合作備忘錄，並參與11日舉辦的非洲及伊拉克商機日活動，外貿協會預估，後續商機上看1200多萬美元。

今天代表外貿協會簽署合作備忘錄的副秘書長林芳苗表示，雖然目前常駐在伊拉克的台商不多，但仍有許多廠商表示對伊拉克市場感興趣，外貿協會希望可以與更多當地商工會合作，藉由其會員人脈，有助未來進行組團互訪、邀請買主來台等商務活動。

林芳苗也指出，部分台灣業者可能因距離遙遠及當地戰亂等因素有些疑慮，可以透過像這次邀請買主來台採購克服。至於明年是否針對伊拉克規劃更多拓銷活動，林芳苗說目前仍在評估，但中東、非洲地區一直都是很重要市場。

外貿協會市場拓展處副處長樊哲寧表示，目前出口到伊拉克前3大產品包括汽車零配件、產業機械及建築材料，其中又以汽車零配件為大宗，這次來台業者中也有4、5家相關廠商，13日也將安排他們參訪泰豐輪胎及帝寶工業。

外貿協會表示，蘇萊曼尼為庫德區第2大城，當地政府積極發展經濟及工業，推廣農漁業、食品加工及觀光事業發展，成立於1967年的蘇萊曼尼商工會旗下有3萬名會員廠商，包括製造商及貿易商，為當地重要商工會之一，在台伊企業合作交流推展上深具潛力。（編輯：趙蔚蘭）1081112

延伸閱讀
貿協拓銷團赴伊拉克遭遣送 將討論補償團員損失貿協伊拉克布局團遭遣送 葉明水：遺憾

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報