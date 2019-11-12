貿協攜手庫德區商工會 開拓伊拉克商機

（中央社記者廖禹揚台北12日電）外貿協會今天與伊拉克庫德區蘇萊曼尼商公會簽署合作備忘錄，希望透過與在地商工會合作，辦理企業交流、組團互訪等活動，促成更多合作機會，開發伊拉克市場。

蘇萊曼尼商工會（SCCI）主席馬穆德（Sirwan Mohammed Mahmood）率團來台與中華民國對外貿易發展協會簽署合作備忘錄，並參與11日舉辦的非洲及伊拉克商機日活動，外貿協會預估，後續商機上看1200多萬美元。

今天代表外貿協會簽署合作備忘錄的副秘書長林芳苗表示，雖然目前常駐在伊拉克的台商不多，但仍有許多廠商表示對伊拉克市場感興趣，外貿協會希望可以與更多當地商工會合作，藉由其會員人脈，有助未來進行組團互訪、邀請買主來台等商務活動。

林芳苗也指出，部分台灣業者可能因距離遙遠及當地戰亂等因素有些疑慮，可以透過像這次邀請買主來台採購克服。至於明年是否針對伊拉克規劃更多拓銷活動，林芳苗說目前仍在評估，但中東、非洲地區一直都是很重要市場。

外貿協會市場拓展處副處長樊哲寧表示，目前出口到伊拉克前3大產品包括汽車零配件、產業機械及建築材料，其中又以汽車零配件為大宗，這次來台業者中也有4、5家相關廠商，13日也將安排他們參訪泰豐輪胎及帝寶工業。

外貿協會表示，蘇萊曼尼為庫德區第2大城，當地政府積極發展經濟及工業，推廣農漁業、食品加工及觀光事業發展，成立於1967年的蘇萊曼尼商工會旗下有3萬名會員廠商，包括製造商及貿易商，為當地重要商工會之一，在台伊企業合作交流推展上深具潛力。（編輯：趙蔚蘭）1081112