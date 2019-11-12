上銀第3季獲利 10個季度來單季低點

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）傳動元件大廠上銀第3季稅後淨利新台幣3.89億元，是10個季度以來單季低點，每股稅後純益1.26元，累計今年前3季稅後淨利18.26億元，每股稅後純益5.9元。

上銀今天下午舉行法人說明會，第3季合併營收50.62億元，較第2季60.86億元減少16.8%，較去年同期83.51億元減少39.4%。法人指出，上銀第3季營收是2017年第2季以來次低。

從區域別來看，第3季台灣占比約7%，亞洲占比約63%，歐洲占比約25%，美洲占比約5%。從產品別來看，滾珠螺桿占比約18%，線性滑軌占比約65%，工業機器人占比約9%，其他占比約8%。

第3季合併毛利率33.64%，較第2季36.07%減少2.43個百分點，比去年同期40.74%減少7.1個百分點。第3季合併營業利益6.39億元，合併營益率12.63%，較第2季17.42%減少4.79個百分點，比去年同期25.7%減少13.07個百分點。

上銀第3季歸屬母公司業主淨利3.89億元，較第2季8.18億元下滑52.4%，比去年同期17.42億元大減77.6%，第3季每股稅後純益1.26元，低於第2季EPS 2.72元和去年同期EPS 5.79元。法人指出，上銀第3季獲利是2017年第2季以來單季低點。法人表示，上銀第3季匯兌虧損約2.08億元。

累計今年前3季上銀合併營收161.96億元，較去年同期226.85億元減少28.6%。前3季合併毛利率35.54%，較去年同期40.74%下滑5.2個百分點，合併營業利益24.59億元，合併營益率15.18%，較去年同期24.47%減少9.29個百分點。

上銀前3季歸屬母公司業主淨利18.26億元，較去年同期45.22億元大減59.6%，每股稅後純益5.9元，低於去年同期EPS 15.16元。

觀察全球工具機市場和產業現況，工研院產科國際所日前表示，美中貿易戰讓各國在中國的製造商觀望，延緩對製造設備的投資；美國製造業復甦的現象並未符合原先預期；中國大陸和歐元地區仍有製造業衰退和復甦力道遲緩的疑慮；亞洲其他新興市場例如馬來西亞、泰國和印尼等仍受全球經濟成長趨緩影響。

此外土耳其也在全球消費成長趨緩、以及政治不穩定使得製造業衰退，貨幣貶值也造成工具機消費廠商購買力降低，對工具機需求量呈現衰退。

工研院產科國際所預估，今年台灣工具機產業產值較去年減少15%，展望明年上半年持續疲弱，下半年有機會觸底回升，預期明年台灣工具機產業產值可較今年成長10%。（編輯：趙蔚蘭）1081112