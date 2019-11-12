茂達營運倒吃甘蔗 明年筆電風扇市占衝7成

（中央社記者張建中台北12日電）茂達總經理王志信表示，今年營運是倒吃甘蔗的一年，第3季快速爬升。展望未來，風扇馬達驅動IC可望受惠日本對手淡出市場，明年在筆記型電腦市占率將可挑戰7成。

電源管理晶片廠茂達今天舉行業績說明會，王志信說，隨著市場對美中貿易戰疑慮趨緩，客戶第3季開始進貨，此外，英特爾（Intel）處理器第3季供貨正常，且轉換平台，帶動個人電腦市場需求上升。

繪圖卡業者不僅推出新規格，又降價促銷，王志信表示，挖礦機市場需求也回溫，帶動電源管理晶片與風扇馬達驅動IC出貨暢旺，第3季業績快速爬升。

展望未來，王志信說，今年茂達筆記型電腦風扇馬達驅動IC將出貨7000萬顆，市占率約5成，預期隨著日本競爭對手淡出市場，明年第2季市占率可望挑戰7成水準。

王志信表示，明年上半年營運表現雖然可能無法維持與今年下半年相當的熱度，不過，應可比今年上半年成長很多。

茂達在網通領域投資已長達4年，王志信說，明年將有網通新產品推出；此外，風扇馬達驅動IC也將切入家電、電信基地台等新領域，遊戲機客戶將自1個品牌客戶，擴增至3個品牌客戶。

王志信表示，茂達還切入光學感應器領域，目前已送樣給無線藍牙耳機客戶，預計明年第1季推出手機用光學感應器樣品，中高階手機用的光譜感應器將於明年第2季、第3季推出。（編輯：楊凱翔）1081112