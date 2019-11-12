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事欣科第3季淨利季增近5倍 法人看好設廠效益

最新更新：2019/11/12 21:23

（中央社記者吳家豪台北12日電）工業電腦廠事欣科今天公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利新台幣2.14億元、季增498%，每股盈餘2.62元。法人表示，墨西哥設廠效益將於第4季顯現，看好明年集團全面獲利。

事欣科2019年第3季合併營收21.02億元，季增14%，年減2.62%；營業毛利4.91億元，季增14.45%，年減8.14%；營業利益1843.2萬元，季增375.94%，年減86.19%；因業外收入約2億元挹注，歸屬母公司業主淨利2.14億元，季增498%，年增186.36%；每股盈餘（EPS）2.62元。今年前3季每股盈餘3.64元，優於去年同期的2.47元。

法人表示，事欣科今年前3季合併營收56.86億元，較去年同期減少12.02%，主要因為旗下工具機廠恩德受美中貿易戰影響，在成本謹慎控制下，目前恩德營收已回到正成長，毛利率也持穩，因此事欣科整體毛利率穩定在23%左右，預期最快明年第1季恩德將轉虧為盈。

法人指出，上半年事欣科在墨西哥設廠進度稍有延後，目前已順利完成，有望帶動今年第4季本業表現，包括新產品、自動化機器人、Kiosk點餐機都將陸續出貨。

展望明年，法人認為事欣科訂單能見度將優於今年，主要動能來自美國市場及墨西哥設廠效益顯現，明年包括子公司恩德、PCB（印刷電路板）機台廠總格在內，集團旗下3家公司都有機會獲利。（編輯：楊玫寧）1081112

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