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學者籲電價調漲6% 台電：由費率審議會把關

最新更新：2019/11/13 12:12

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台大風險社會與政策研究中心指電價不可再凍漲，且須調到漲幅6%上限。台電表示，國際燃料價格走勢攸關電價調漲與否，台灣有電價審議機制，相信電價費率審議會將會把關。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次，明定電價調幅天花板為3%。台灣電價已經連3凍，目前平均電價每度新台幣2.6253元。台大風險社會與政策研究中心日前發布「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」報告，指出明年電價絕對不可再凍漲，且須調到漲幅6%上限，才能反映電價發電成本。

台電今天舉行2019年「我節電我驕傲」節電成果發表會，台電總經理鍾炳利今天接受採訪時表示，國際燃料價格走勢攸關電價是否調漲，台灣擁有電價費率審議機制，回歸電價費率審議會把關。

在場媒體關心，台電截至今年前9月已虧損新台幣84億元，今年盈餘是否能轉正。鍾炳利說，配合空氣品質，台電增加天然氣機組發電比例，也提升發電成本，但是，為了環境增加成本是值得的。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜將在今天發表能源政策，鍾炳利則說，待政見出爐後，台電會再視情況回應。（編輯：林興盟）1081113

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