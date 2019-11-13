宏達電連6季虧損 毛利率穩定回升

（中央社記者江明晏台北13日電）宏達電今天公布第3季稅後淨損新台幣23.6億元，每股稅後虧損為2.86元，已連續6季虧損，但毛利率連7季成長，並持續在VR領域拓展新動能。

宏達電今天公布第3季財報，營收新台幣24.5億元，營業毛利率從第2季20.3%上升至22.9%，增加2.6個百分點，是自2017年第4季以來，連續7個季度毛利率成長；營業淨損為24.2億元，營業利益率為負98.6%，稅後淨損為23.6億元，每股稅後虧損為2.86元，自去年首季與Google合作案挹注業外後，已連續6季虧損，累計今年前3季每股虧損8.55元。

宏達電近年因智慧型手機市場競爭，營運較過去下滑，並積極發展VR虛擬實境市場，營收動能還未顯著放大，但毛利表現持續改善。

宏達電於9月17日宣布任命梅特爾（Yves Maitre）擔任HTC執行長一職，Yves Maitre加入HTC前，於全球最大的電信業者之一 Orange電信擔任執行副總裁一職，將帶領HTC持續擴展產品組合及實現VIVE Reality的遠景。

宏達電持續提供VR硬體、軟體及服務，推動VIVE虛擬實境在一般消費者以及企業用戶市場的發展，VIVE COSMOS頭戴式顯示器於第3季正式上市，在VR內容發展方面，HTC VIVE Originals創紀錄以5部原創VR作品入圍威尼斯影展VR主競賽單元，成功將台灣VR的實力推向國際舞台。

同時，VIVEPORT Infinity無限制訂閱服務持續擴大訂閱戶規模，開始支援Valve Index和Samsung Odyssey頭顯設備，擴大市場規模。

在5G方面，HTC並率先推出5G Hub，帶動5G生態系統的發展，合作夥伴美國電信商Sprint也在北美城市陸續擴展其5G網路。（編輯：蘇志宗）1081113