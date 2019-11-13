星展移除全台ATM 免費跨行提款次數增至15筆

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）台灣ATM密度全球第一，星展銀行評估後決定，今年底前移除全台40台ATM，但從12月1日起，會提供每月15筆內免費跨行提款優惠，客戶仍可使用他行ATM領取現金。

星展銀行日前公告，全球數位金融科技趨勢興起，為進一步推動無現金化金融服務，將從12月2日起陸續移除自動提款機（ATM）；目前星展在全台灣共有40台ATM，一間分行一台，都將在今年底前全部移除。

受到這項新措施影響，客戶想在星展提領現金須改為臨櫃辦理，補摺服務也限分行營業日的早上9點至下午3點半提供；建議客戶多多利用星展網路銀行、行動銀行，查詢帳戶交易明細或進行自動化交易。

不過，星展銀行將從12月1日起提供更優惠的國內跨行提款手續費減免，現行薪轉戶、活期存款戶等帳戶，每月跨行提款免手續費次數在3至10筆間，之後將提高為15筆內免費，「星展豐盛理財」與「星展豐盛私人客戶」則維持每月跨行提款與轉帳各30筆免手續費優惠，客戶仍可以他行ATM免費提領現金。

星展銀行強調，考量台灣ATM密度全球最高，不怕找不到地方領錢，加上客戶使用星展ATM的比例不高及無現金化趨勢等因素，評估後認為可撤除ATM，致力數位化發展；不僅台灣，星展中國在2017年也已全面移除ATM。

星展銀行強調，做為全球最佳數位銀行，星展將持續透過數位創新，打造貼近消費者需求的便捷銀行服務體驗。（編輯：林淑媛）1081113