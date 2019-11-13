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8家新南向公司在台掛牌上市 證交所印尼招商

最新更新：2019/11/13 21:33

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所統計，10月第一上市外國企業（KY股）本益比16.83倍，累積周轉率達138.72%，表現亮眼；目前已有8家新南向公司在證交所掛牌，年底前更會加入柬埔寨公司冠星-KY。

證交所表示，會持續開發新南向案源，盼能協助企業成長茁壯，並充實台灣資本市場。

證交所指出，11月12日與資誠聯合會計師事務所及元大證券合作赴印尼雅加達、萬隆等地招商，並辦理「前進台灣資本市場說明會」，服務印尼台商，約有50餘位台商企業代表到場交流，對前進台灣資本市場展現高度興趣。

證交所說明，印尼與台灣去年雙邊貿易總額高達89億美元，截至2018年底止，台灣在印尼累積投資金額更達179億美元，顯見印尼與台灣往來密切。印尼擁有豐富的天然資源，2.7億人口數更居東協之冠，內需市場充滿成長性，自美中貿易增添不確定性以來，印尼地位更顯重要。

因此，證交所特地前往印尼這個東南亞國家協會（ASEAN）重鎮，辦理招商活動，服務當地台商，並擴大台灣資本市場規模。

依據世界證券交易所聯合會（WFE）今年9月資料顯示，台灣股市的市值全球排名17名，流動性更高過香港、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞；外國企業在台第一上市公司掛牌家數已有74家，產業聚落豐富多元。（編輯：楊凱翔）1081113

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