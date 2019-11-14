冠星回台IPO 15日起展開競拍

（中央社記者潘羿菁台北14日電）adidas布料供應廠冠星KY預計12月5日掛牌上市，公司將於明日起一連5天進行競價拍賣，競拍底價敲定為138.6元。

冠星此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.60元，另外的20%採取申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫定為158.00元。

而競價拍賣將於11月15日起至11月19日止，底價是依國際慣用的本益比法評估，並綜合考量冠星所處產業、經營績效、未來產業前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，將競拍底價敲定為每股138.60元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

冠星董事長林錦茂先前提到，儘管美中貿易戰開打，不過品牌客戶還嫌公司產能太小，促使冠星在柬埔寨與越南同步投入新產能。

冠星KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾之指定布料供應商，2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體之生產工廠，就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，今年在越南設立新廠，預計於2020年投產，加深其東南亞之布局。

冠星KY近3年營運表現，2017營收為新台幣44.1億元、2018年為57.7億元，每股盈餘（EPS）為11.45元、今年上半年為37.2億元，EPS為8.34元。（編輯：趙蔚蘭）1081114