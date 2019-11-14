以色列比爾蓋茲看好汽車與資安 盼與台合作

（中央社記者廖禹揚台北14日電）被譽為以色列比爾蓋茲的RAD集團創辦人齊薩佩爾與外貿協會訪問團會面時表示，看好汽車及資通安全產業的後續發展，也期待未來有機會與台灣加強合作。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳率中華民國資訊軟體協會理事長邱月香等科技業代表赴以色列考察高科技產業及農業技術發展，並在13日拜會齊薩佩爾（Zohar Zisapel）。

外貿協會表示，齊薩佩爾創業超過40年，從草創初期專注推動通訊產業新創發展，到後來轉向投資網路安全產業。齊薩佩爾於會中表示，近年電動車及自駕車發展趨勢逐漸成熟，看好汽車及資安產業後續發展，期待未來有機會與台灣加強合作。

齊薩佩爾也說，以色列每年約有500到1000家新創公司成立，環境適合創新產業發展，建議台灣專注強化相對具優勢的製造能力，雙邊產業互補、可進行合作。

黃志芳回應，外貿協會今年在以色列設立辦事處，就是為加強雙方在新創、科技及產業的合作，他也指出，擅長於精密製造的台灣，面對當前創新引領的數位時代，必須快速加強科技軟實力拚轉型，此外，以色列追求創新的創業家精神也值得學習。

外貿協會表示，齊薩佩爾於1974年與哥哥共同創立RAD集團，是以色列最具代表性的高科技新創公司，也是全球最成功的新創孵化器之一，創辦以來共孵化出111個科技新創事業，包括功的新創孵化器之一，自創辦以來共孵化出111個科技新創事業，包括6家美國那斯達克（NASDAQ）上市公司。該集團年營業額超過12億美元，旗下10家企業涵蓋產業包括網路通訊設備、系統整合及解決方案等。（編輯：楊凱翔）1081114