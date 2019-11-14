訊芯-KY越南廠明年分批量產 看好5G兩大產品成長

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY越南廠明年將分批量產，看好5G帶動SiP和高速光收發模組需求，400G光收發模組已小量出貨，明年起5G用兩大產品成長看佳。

訊芯-KY今天下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，董事長徐文一表示，經過2年產品轉型，今年各產品成績表現不錯，成果豐碩，第3季和前3季毛利率、營益率和淨利率三率三升，未來公司業務與5G應用高度關聯，持續高速光纖通訊收發模組和系統級封裝（SiP）等。

徐文一預估，明年將是5G應用爆發元年，未來應用帶動資料中心建設，需要高速傳輸，預期光纖通訊收發模組市場看佳，公司除了量產100G和300G的光纖通訊收發模組外，也深耕400G光收發模組樣品。

他透露公司今年完成開發400G光收發模組，已經小量出貨，預估明年在400G光收發模組可望爬坡量產，2023年將成為市場主流。

法人預估，400G光收發模組的平均銷售價格（ASP），會是100G產品的2倍到2.5倍。

因應美中貿易戰對光收發模組的影響，徐文一指出，公司提早在越南布局成立第二個生產中心，規劃設立兩座工廠，其中一座預估明年3月開始生產，另一座估明年底生產，並按照客戶需求，中國客戶所需光收發模組在中山廠生產，越南廠生產美國客戶所需產品。

在系統級封裝部分，徐文一預期，5G時代手機用功率放大器平均顆數明顯增加，且射頻前端模組內元件整合度更高，製造工藝完全不同，需求量大增，這將是公司未來5年的生機。

對於5G應用系統級封裝，徐文一表示公司目前進入5G應用系統級封裝樣品試產，明年可望步入正軌開始出貨。

展望明年資本投資，徐文一指出明年將是大投資的一年，因應明年射頻前端模組成長趨勢，產能擴大，預估明年總投資規模約新台幣10億元到15億元，主要以系統級封裝和光纖模組相關設備為主，若專案突破進展，也不排除擴張投資金額。

展望客戶群，在系統級封裝部分，徐文一表示，目前功率放大器前四大廠商都是公司客戶，預期明年中國功率放大器廠商將成為客戶之一，因應中國手機廠商零組件本土化趨勢，訊芯-KY也會積極參與中國手機相關供應鏈。

法人指出，訊芯-KY在光收發模組的主要終端客戶包括中國的百度、阿里巴巴、華為等，也包括美國客戶。

從產品業績比重來看，光纖通訊收發模組占比近5成，生物辨識模組占比約16%，訊芯-KY預估今年全年度占比可到22%，另外系統級封裝占比約2成。法人指出，在光收發模組部分，100G出貨比重約85%，300G出貨約15%。

觀察第3季毛利率明顯改善，訊芯-KY表示主要是產品組合變化，下半年是手機生產旺季，感測器、生物辨識模組毛利率較好的產品出貨佳，帶動整體毛利率上升。

展望今年，法人預估訊芯-KY今年業績有機會超過新台幣56億元，上看57億元，可望站上歷年次高。

訊芯-KY日前公告擬在越南北江省（Bac Giang）新設越南子公司ShunSin Technology，設立資本額3100萬美元。越南子公司主要生產及銷售光纖收發模組。除了北江省的ShunSin Technology外，也規劃在河內設立ShunSin Technology。（編輯：林孟汝）1081114