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星展撤全台ATM 金管會要求提完整配套措施

最新更新：2019/11/14 20:46

（中央社記者劉姵呈台北14日電）為因應無現金化趨勢，星展銀行擬在今年底前移除全台共40台ATM。金管會今天表示，星展銀6月曾提出規劃，考量裁撤後會影響客戶權益，將要求銀行提出完整的配套措施作說明。

星展銀行13日宣布，因應全球數位金融科技趨勢興起，為進一步推動無現金化金融服務，將從今年12月2日起，陸續移除自家40家分行的自動提款機（ATM）；預計將在今年底前全部移除。

金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙今天表示，星展銀行6月曾向銀行局提出此項規畫，當時已請星展檢視客戶使用ATM情形去作評估，但裁撤ATM消息公告後，目前為止，星展並未正式向金管會提出報告。

黃光熙說，依照規定，銀行場所外的ATM裁撤、遷移，必須事先向銀行局填寫申請書並經過核准；至於分行內的ATM，則不需要經過申請核准。目前星展銀全台40台ATM，都是設立在分行內。

黃光熙表示，不過，考量裁撤ATM後會影響客戶權益，將要求星展銀盡快提出保障客戶的相關配套措施。

星展銀也強調，目前全台40台ATM都設立在分行裡面，裁撤後客戶還是可以在分行臨櫃辦理存、提匯款，對客戶沒有太大的影響，加上因客戶使用ATM的比例不高，及無現金化趨勢等因素，評估後認為可裁撤ATM，致力數位化發展。

另外，自12月1日起，星展銀將提供給客戶更優惠的方案，包括國內跨行提款免手續費，現行薪轉戶、活期存款戶等帳戶，每月跨行提款免手續費次數將提高為15筆等。（編輯：林孟汝）1081114

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