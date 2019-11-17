防境外資金炒房炒股 金管會擬設三道防線

（中央社記者吳柏緯台北17日電）為了防止回流的境外資金炒作房市與股市，造成市場動盪，金管會預計將祭出單一投資總額上限、專業機構管理運用與分年取回機制，三項措施進行防治。

金融監督管理委員會主委顧立雄將於18日赴立法院財政委員會，就「海外資金回台現況及後續管理，投資標的與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

雖然近來境外資金回台投資，帶動金融市場活絡，然而也有人擔心這些資金回台後恐大量投入股市與房市，成為炒作的資金，因此後續該如何管理也是當前必須釐清、說明。

根據金管會所擬定的書面報告中指出，引導資金回台從事實質產業投資，除了金融投資額度設有25%的上限之外，也另外設下三道防線，避免這些資金炒股、炒房。

根據金管會規劃的三道防線，第一，匯回台灣的境外資金若要投資有價證券，應該以分散為原則，且投資任何一間公司有價證券的總金額，不得超過運用於國內有價證券總金額的20%，同時不得超過被投資公司已發行股份總數的10%，避免投資過度集中。

第二，境外匯回的資金若要用於投資，必須透過信託或是證券全權委託投資的方式，由信託業者或全權委託業者等專業機構管理運用，並依循相關法令執行。

最後，為了避免資金屆滿年限，發生大額提取，進而造成市場波動，金管會也規範分年取回機制，從事金融投資及其餘未從事投資而存放於外匯存款專戶的資金，於屆滿5年後可分3年取回，減少解除管制後對市場的衝擊。（編輯：楊凱翔）1081117