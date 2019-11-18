礦業法卡關 沈榮津：各利害關係人看法不一致

（中央社記者陳俊華台北18日電）經濟部長沈榮津今天說，礦業法約有13個修法版本，已經開4次黨團協商，但各利害關係人包括原民、環團、企業、政府等看法不一，無法取得共識是問題癥結，「還是要繼續努力」。

立法院經濟委員會今天審查貿易法部分條文修正草案，邀請沈榮津列席備詢。

自由時報今天報導，時代力量黨團在上週五（15日）立法院會提出礦業法部分條文修正草案逕付二讀，但表決後遭否決；因礦業法尚未完成協商，修法恐難在立法院第9屆最後一個會期三讀通過。

沈榮津會前受訪時表示，礦業法部分，目前大概有13個版本，黨團協商也開了4次，最主要是有好幾個利害關係人、團體，包括原民會、原民團體、環保團體、企業和政府，大家看法都不一致，無法取得共識。

沈榮津說，以目前來說，13個草案版本幾乎每個都提了90幾條修正條文，在黨團協商沒辦法達成共識，「還是要繼續努力」；各利害關係團體都堅持自己的看法，這是關鍵、最主要的問題癥結所在。

另外，原訂16和17日於智利舉辦的APEC峰會，因爆發民眾暴力抗爭而取消；日前媒體報導，美國與智利正在磋商，重新安排這項今年的峰會，明年1月在美國舉行，但尚未做出決定。

沈榮津表示，目前還未明朗化，期待下個主辦國馬來西亞的規劃。（編輯：林興盟）1081118