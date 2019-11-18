飯店餐飲業鳴槍 搶年菜外帶早鳥訂單

（中央社記者江明晏台北18日電）年菜外帶市場逐年擴大，雖農曆春節還沒到，各家飯店、餐飲業者、超商百貨已擺開陣勢搶攻首波早鳥訂單，包括晶華、六福等飯店，以及首度加入的王品連鎖餐飲業者。

連續多年在年菜外帶市場耕耘的晶華酒店，今年除了持續推出總鋪師手路菜台式圍爐宴、冠軍滬式吉祥宴、三燔日式火鍋之外，另推出集合18道開胃菜的小滿漢、粵式團圓宴、手工水餃等，有望創造額外營收動能。

台北晶華酒店明年適逢30週年，近期展開一系列的改裝更新，預計明年首季全館翻新完工，除了先前改裝完畢的晶華軒，陸續進行的更新計畫還包括，牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備，估11月中旬改裝完畢，將投入近新台幣6000萬元的資金；而明年首季也將分區改裝麗晶精品B1樓層。

近年來，飯店業餐飲在營收扮演的角色越來越重，台北晶華酒店的金雞母栢麗廳一年可貢獻約4.3億元的業績，婚宴營收與場次都較去年同期提升，看好明年整體業績將持續成長。

明年春節來得早，許多民眾已開始規劃年菜，帶動每年市場規模至少有新台幣20億元的冷凍年菜商機蠢動，六福旅遊集團今年推出21款商品，包含17道冷凍年菜單品、4組年菜套餐等，並布局全台1.2萬實體通路據點、4大電商平台，有望進一步延伸館外營收。

王品集團積極打造第二成長曲線，去年新成立的萬鮮公司今年跨入禮盒市場，打通超商、超市及電商通路，為搶攻冷凍年菜20億元的大餅，王品集團今年將首推冷凍年菜組合預購加入戰局，同樣也創造新的營收管道。（編輯：林興盟）1081118