傳吳欣盈列不分區立委 顧立雄：成真再研究

（中央社記者劉姵呈台北18日電）台灣民眾黨有意將新光人壽副總經理吳欣盈納入不分區立委名單，針對是否將會涉及金融機構負責人兼職及利益迴避問題，金管會主委顧立雄今天受訪表示，等事情成真後，再來研究。

2020選舉登記開跑，台灣民眾黨不分區立委名單延期公布，外傳是新光集團大公主、新光人壽副總經理吳欣盈無法說服家人之故。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天赴立法院財委會進行專題報告並備詢，會後針對媒體詢問，吳欣盈目前擔任新光人壽副總經理，未來若進入立院財委會質詢金管會官員，是否涉及利益迴避問題，需要辭去原職。

顧立雄回應，目前還沒有思考到這個問題，等事情成真之後再來好好研究；換句話說，若吳欣盈真的納入不分區立委，金管會會再來討論是否有涉及利益迴避問題。

根據「保險業負責人應具備資格條件準則」第3條規定，保險業董（理）事長、總經理或與其職責相當人員不得擔任非保險相關事業的董（理）事長、總經理或職責相當人員，但擔任財團法人或非營利的社團法人職務者，就不在此限制中。

簡單來說，根據目前相關法令規定，金管會並未明確規範保險業的副總經理不得兼職。

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午陪同區域立委參選人前往台北市選委會造勢也表示，預計會在20日上午登記，到時候就會知道。至於會不會勸吳欣盈「勇往直前」，柯文哲說，會對全體國民說要勇敢表達意見，讓政治成為全民共有，但不會針對單一個人勸進。（編輯：郭萍英）1081118