國旅需求強勁 雲品：陸客不來沒影響

（中央社記者江明晏南投18日電）日月潭觀光區受陸客不來衝擊，雲品日月潭溫泉酒店仍維持8成的住房率，雲品國際董事長盛治仁表示，國旅市場需求強勁，集團早在2014年就在因應陸客可能喊卡，因此積極分散客源。

南投縣日月潭是陸客來台必遊景點，近年團客縮減，中國又宣布暫停自由行，衝擊當地觀光飯店、餐飲、遊艇等業者。

日月潭觀光區受陸客衝擊，主打國旅市場的雲品日月潭溫泉酒店住房率約8成，盛治仁在受訪時表示，國旅市場需求強勁，統計國人一年約有平均10次的國旅次數，不只旗下高價位的雲品日月潭，中價位的花蓮翰品酒店、高雄翰品都以國旅市場為主，住房率與房價都維持良好，雲品日月潭回客率更高達3成，因此不受「陸客不來」影響。

他坦言，早在2014年，內部就在已針對陸客有可能喊卡的結果因應，因此盡量分散旅客來源，雲品日月潭溫泉酒店除了8成國旅客之外，目前有不少外交部接待外賓的客源，透過旅行社的合作，也都有固定比例的歐美客與日本客；他也表示，雲品旗下飯店也積極因應穆斯林旅客做規劃。

君品酒店則持續拓展商務客源，今年初針對日本旅客及VIP旅客成立全天候服務團隊，隨日韓旅客來台人數增加，帶動君品酒店上半年日韓旅客比重增加至37%，住房率也進一步提升至81%。

展望第4季，雲品看好旗下雲品溫泉酒店、君品酒店與館外餐飲三大事業體將於旺季繳出佳績，目前雲品溫泉酒店與君品酒店整體住房率已達80%，持續優化住宿客群、提升網路線上訂房系統訂單。

雲品前3季合併營收達新台幣17.11億元，較去年同期成長66%；第3季稅後淨利0.07億元、稅後每股盈餘（EPS）0.1元；前3季稅後淨利1.12億元、稅後每股盈餘（EPS）1.7元，年增2.4%。（編輯：鄭雪文）1081118