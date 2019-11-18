礦業法修法卡關 民進黨團：努力往前進最重要

（中央社記者王揚宇、陳俊華、范正祥台北18日電）礦業法修法來不及在這會期通過，民進立院黨團表示，因有不同意見才卡住，但任何立法都有累積性，往前進才是最重要；國民黨立院黨團則說，修法必須各界有共識才能進一步審議，目前看來有困難。

第9屆立委任期進入倒數階段，環保團體擔心屆期不連續，這3年多為了礦業法修法的努力化為烏有、完全歸零，呼籲要在這一屆完成礦業法修法，昨天也在總統蔡英文全國競選總部成立大會活動掛布條，表達訴求。

礦業法修法主要爭點，包括原住民諮商同意權等，另外也牽涉到產官、環團、原住民多方角力。

民進黨立委林淑芬在臉書發文指出，「廢除霸王條款」、環境敏感區內採礦需該管機關同意等條文有達成共識；尚未達成共識的，包括規定申請礦權的業者，需經礦區周邊居民同意、礦權展限需經土地主管機關內政部同意、礦業權者需提出含安置作業等工作權的關礦計畫等

林淑芬也說，礦是國家的，採礦是特許權，為了修正嚴重傾向圖利礦業權者的礦業法，為了台灣的環境永續與兼顧產業發展，已退無可退。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問表示，現在礦業法修法共有13個版本、也曾朝野協商過4次，每個人都有自己的堅持，還有原住民立委、原住民朋友的堅持，草案已經完成初審送出委員會，經濟委員會2個召委也都開過朝野協商，但沒有結果也沒辦法往上送，除非就全案交給立法院長蘇嘉全處理。

李俊俋進一步解釋，因蘇嘉全還沒主持過協商，也不能到院會表決，「看起來是來不及（三讀）」；立法在一屆裡面沒有通過，是很正常的事情，有的法案甚至拖更久，就累積到下一屆再推進，任何立法都有累積性，也能到下一屆再接著討論，大家有共識的部分就不必重新來過，一次一次努力，「往前進才是最重要」。

李俊俋表示，立法院本來就要呈現多元的聲音，找到大家可以接受的共同點，現在就是因為有不同意見修法才會卡住，問題就在這裡；若照環保團體的說法不用討論、就要直接表決，「立法院不是這樣做的」。

對於礦業法修法延宕，國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，這恐怕要先問問民進黨的立場，就本屆立法院生態來講，民進黨擁有多數席次，民進黨想通過的法案，哪一個過不了？民進黨不想通過的，才會過不了。

至於國民黨團的態度，曾銘宗指出，修法必須考量兩個因素，一是採礦過程中，如何兼顧環境永續，另一則是已取得礦業權業者的保障，兩者之間必須取得平衡，才有辦法進一步審議，國民黨團的立場甚至是比較偏向必須顧及環境永續。

曾銘宗強調，礦業法修法必須各界有共識才能進一步審議，目前看來是有困難。（編輯：林孟汝）1081118