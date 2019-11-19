製造業產值連3季負成長 電腦電子業一枝獨秀

（中央社記者廖禹揚台北19日電）國內製造業第3季產值受原物料價格走低及全球景氣影響，連續第3季負成長，年減7.01%，主要業別僅電腦電子及光學製品業呈正成長，統計處預估，全年表現難轉正。

經濟部統計處今天公布第3季製造業產值3兆3748億元，統計處副處長王淑娟對中央社記者表示，製造業產值今年前3季累計負成長5.54%，主要受到全球需求走緩及原物料價格大幅滑落影響，目前看來，並未出現會讓原物料價格大幅攀升條件，即使第4季為傳統消費旺季，預估減幅可望縮小，但仍不足以撼動前3季負成長幅度。

在主要業別中，電腦電子及光學製品業是唯一呈現正成長業別，年增25.85%，為2011年第4季以來最大增幅，主因美中貿易摩擦使供應鏈重組，廠商擴增國內產線，加上5G基礎建設及行動裝置鏡頭需求升溫帶動。

電子零組件則受到中國大陸面板產能持續開出影響，使面板產值大減20.92%，雖有積體電路業挹注，整體仍年減3.81%。王淑娟分析，電子零組件中的記憶體及面板價格都走跌，雖然記憶體開始出現回穩跡象，但還難以大幅轉正，加上面板供過於求的狀況延續，即使從生產量可以看到第3季已經轉正，但受價格因素影響，產值要轉為正成長還是有一定難度。

至於化學原材料業、基本金屬業、機械設備業等傳統產業，多受原物料價格走低、廠商投資減緩等因素影響，皆呈雙位數年減。汽車及其零件業因進口車搶占市場，加上五期環保標準車輛生產期限延長，換購急迫性減緩，整體買氣降溫，年減4.04%。（編輯：黃國倫）1081119