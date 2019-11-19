顧立雄：推廣行動支付 ATM不會消失是進化

（中央社記者劉姵呈台北19日電）台灣ATM密度為全球之冠，新世代金融基金會董事長陳冲認為不利推動無現金支付；金管會主委顧立雄今天受訪表示，ATM不會因為推廣行動支付大舉消失，只是往後可能隨著數位金融發展而進化。

陳冲18日表示，台灣ATM（自動櫃員機）密度全球第一，未必是好事。陳沖提到，因政府積極推動行動支付，但ATM太多，並非推動無現金支付的良好環境；另外因星展銀行裁撤掉全台的ATM，他也建議，金融監督管理委員會應適時檢視或檢討銀行法第57條ATM的設置、遷移或裁撤，審酌事前許可制是否調整。

顧立雄上午出席「2019 New Futures期貨學術與實務交流研討會」接受媒體訪問表示，ATM暫時不會消失，也不應該因為政府推廣行動支付而大舉消失，他強調，只是主管機關仍得維護客戶使用ATM的情況。

至於會不會檢討法規，他則認為，應該要從風險控管與業務發展作雙面考量，顧立雄強調，提供金融服務的時代已經來臨，但ATM也會隨之進化，也將衍生出新的課題。

顧立雄表示，其實ATM應是「進化」成「智慧化」，大家都把ATM想成只能領取現金，也認為ATM與行動支付政策是背離的，但其實不是如此，「我認為在簡易式的分行進一步發展情況下，行員可能會轉變成在ATM旁，向客戶解說如何操作這台機器，完成過去很多需要到臨櫃才能作的業務」。

隨著數位金融相關技術的發展，包括簡易式分行、智慧式分行的設立，顧立雄補充，金管會也正在研議要如何進一步衍生相關管理事項，包括資安、洗錢防制、身分辨識等。他提到，目前已經有VTM（視訊櫃員機）相關設置辦法，如果未來准許設置的話，行員就可以變成到機器旁邊幫忙解說，不過還是要特別注意相關衍生管理問題。

顧立雄表示，未來網銀是否有可能要去設置這樣的實體分行，或是傳統銀行進入到數位金融年代後要拓展這樣的分行，這些都是金管會要進一步再去研議的事項。

最後，顧立雄指出，網銀的發展下給他另一項很大的啟發，要兼顧到身障者、視障者等身心障礙人士的需求，也就是要強化無障礙設施服務，提升金融服務的可及性。（編輯：張均懋）1081119