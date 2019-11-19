節能輪胎產業聯盟成立 業界看好節能胎成主流

（中央社記者潘羿菁台北19日電）節省能源浪潮吹向輪胎業促使「節能輪胎產業聯盟」今天正式成立，車輛工業同業公會常務理事、建大工業總裁楊銀明表示，在綠能趨勢下，未來節能胎將成為輪胎主流。

「節能輪胎產業聯盟」是由經濟部能源局委託財團法人車輛研究測試中心執行車輛節能技術推廣計畫所成立任務性組織，組織由車輛研究測試中心負責會務執行，產業會員包含建大、正新、普利司通、南港、固特異、登祿普、橫濱等輪胎大廠組成。

能源局副局長李君禮表示，台灣的天然資源非常缺少，且台灣1年在道路上行駛的車輛就高達6800萬輛之多，因此節能減碳的課題就更顯重要；節能胎在世界上已經行之有年，而目前台灣的節能標簽分為A至C級，以一般民用車輛來算，若使用A級標籤輪胎，1年可省下油錢約新台幣2200元，若消費者選用B至C級也可省下1200至1800元，因此希望未來民眾在購買輪胎時，能購買有節能標籤的輪胎使用。

楊銀明指出，這次在美國汽車零配件SEMA展時發現，未來市場主力將以電動車為主，在綠能概念趨勢帶動，節能胎的使用是未來環保節能的主流。其實目前建大在國外已經推出節能等級B的輪胎產品，如今台灣市場也開始重視節能胎，將視國內需求規劃在台灣上市。

節能輪胎產業聯盟成立目的為台灣能源多需仰賴進口，節省能源及降低成本已成目前重要課題，而當前將以高節能效率輪胎推廣為主軸。聯盟成立之後，將積極鼓勵產業自發性揭露高節能效率輪胎，同時提升國家整體車輛能源使用效率，促使台灣能源政策永續發展理念與國際接軌。

關於相關理念的推廣，節能輪胎產業聯盟也將透過輪胎資訊平台結合產官學知識，充分整合力量下，向消費者推廣節能輪胎知識，藉此提升節能意識與認知。（編輯：楊凱翔）1081119