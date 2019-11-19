境外電商明年開發票 1期增2.9億張發票可對獎

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）境外電商免開發票輔導期即將於年底屆滿，估計隨明年境外電商加入開發票行列，1期約可增加2.9億張雲端發票，民眾線上購買遊戲點數、外送、音樂等虛擬服務，也可拿到發票對獎，增加中獎機會。

台北國稅局說，統計至目前，在台辦理稅籍登記並營業中的境外電商家數共122家，其中有7家已開始開立雲端發票給消費者，包括Google、Sony、美商UpToDate、Digital River GmbH、Various Inc以及Amazon Digital Services（提供線上影音、新聞等）及Amazon Web Services（提供線上銷售平台）。

台北國稅局表示，雖然目前只有7家境外電商已開發票，但根據掌握，包括蘋果App Store、臉書、Uber、Uber eat、Netflix、eBay、Expedia等大多數境外電商，都承諾將在2020年元旦加入開發票的行列，粗估1期境外電商開立雲端發票數量將達2.9億張。

台北國稅局指出，不過，確實有些小型境外電商可能無法如期在明年元旦就開立發票，等輔導期一過，還未開立被查獲將依法處罰。至於如何裁罰，規劃將比照國內業者，以加值及非加值型營業稅法第52條或稅捐稽徵法第44條，擇一從重開罰。

由於若是以營業稅法開罰，最嚴重國稅局可停止業者營業，但同樣規定用在跨境電商身上，是否能落實。

對此，台北國稅局說明，技術上可做得使境外電商停業，但就適法性部分，仍得由國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部繼續交換意見，電業法規定，要違反善良風俗才可停業，短漏開發票是否符合要件，因漏開發票就停業是否不符比例原則，都須進一步進行討論。

目前發票獎金分兩種，第一種是一般發票獎項，根據每期開出的頭獎獎號，對中後3、4、5、6、7碼或全中，可得200元、1000元、4000元、1萬元、4萬元、20萬元獎金，另外還有1組特獎號碼及1組特別獎獎號，全中可得200萬元及1000萬元。不限發票類型，都符合中獎資格。

第二種是雲端發票專屬獎，只限沒印出紙本發票的雲端發票可兌獎，每期會開出1.5萬組2000元獎項、40萬組500元獎項及15組百萬獎項，發票號碼必須要全部對中開出獎號才中獎。（編輯：楊凱翔）1081119