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晶電2020年資本支出至少50億 看旺Mini LED需求

最新更新：2019/11/19 22:16
LED磊晶廠龍頭晶電19日召開法人說明會，發言人張世賢預估，2020年資本支出至少50億元，高於過去2年每年資本支出約25億元到30億元。中央社記者吳家豪攝　108年11月19日
LED磊晶廠龍頭晶電19日召開法人說明會，發言人張世賢預估，2020年資本支出至少50億元，高於過去2年每年資本支出約25億元到30億元。中央社記者吳家豪攝　108年11月19日

（中央社記者吳家豪台北19日電）LED磊晶廠龍頭晶電今天召開法人說明會，發言人張世賢說，明年資本支出將擴大到至少50億元，主要用在晶粒，也會與設備廠共同開發，並看好Mini LED需求量將逐步提高。

晶電2019年第3季營收新台幣41.72億元，季增3.6%；營業淨損8.75億元、稅後淨損9.26億元，均較第2季擴大；每股虧損0.79元，已連續4季虧損。

累計今年前3季，晶電營收119.53億元，年減25.7%；稅後淨損26.52億元，不如去年同期稅後淨利4.99億元；今年前3季每股虧損2.34元。

張世賢表示，近年來中國同業擴產，至2019年下半年仍供需失衡，致同業庫存大幅上升，透過減產及去化庫存以增加現金流入，無成本優勢及沒有差異化的廠商正面臨市場洗牌考驗。

張世賢認為，2020年下半年Mini LED（次毫米發光二極體）需求量將逐步提高，晶電未來成長動能包括採用Mini LED或Micro LED（微發光二極體）的顯示器、新世代智慧車、採用VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）的3D感測應用等。

現場法人提問，晶電過去幾年資本支出較保守，明年預計增加幅度及用途；張世賢回應，過去2年每年資本支出約25億元到30億元，包括VCSEL等新產品投資以及Mini LED晶粒研發。明年資本支出保守預估至少50億元，晶電相當小心謹慎，到明年第1季會再檢視。

他說，明年資本支出主要用於晶粒，與設備廠也會有共同開發案，最重要的是搭配客戶量產時間。雖然2020年會有品牌陸續推出Mini LED產品，但需求量還不大，真正放量應該在2021年，晶電會在明年第2季前把相關產能準備好，預計明年第3季和第4季量產，若市場接受度不錯，應該會有很多廠商跟進。

談到明年下半年Mini LED產能規劃，張世賢表示，投資下去是很大一筆錢，會討論是否需要與設備廠合作或外包，目前要先決定哪些設備自建，包含點測及分選機台可能向台灣廠商購買；以點測機來說，單價約100萬元到200萬元，如果設備全部自建，需求量將達數百台。（編輯：林孟汝）1081119

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