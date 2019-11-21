陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

（中央社記者江明晏台北21日電）受香港反送中事件升溫影響，港客來台意願下滑，雲品董事長盛治仁說，因大選影響，加上香港反送中事件，陸客港客現在幾乎已經「快歸零」，認為明年飯店整體產業至少會谷底復甦。

雲品旗下日月潭溫泉酒店近3年陸續啟動改裝，斥資總額達新台幣上億元，聚焦國旅客，有80%左右的本地客來源，但近期也觀察到港客減少幅度不小。

雲品國際董事長盛治仁表示，之前反送中運動初始時，不少港客會想出國散心，8月以前港客來台人數明顯增加，但近期港客來台趨勢明顯減少，較之前幾乎少了一半，推測應是香港情勢越演越烈，港人都沒有心情出國玩。

觀察明年飯店產業大環境，盛治仁說，飯店產業部分是「審慎樂觀」，因為大選不利旅遊因素影響，加上香港反送中事件，陸客港客現在幾乎已經「快歸零」的狀況，明年應該會谷底復甦，大選等干擾因素沒了，市場應會回到常軌，往好的方向發展。

他進一步說，港客本來是台灣飯店市場蠻大的一塊來源，舉例來說，雲品國際旗下君品飯店，香港客人一向是前3名來源，占比有15%至20%，最近就受到情勢動盪「影響很大」，來台狀況變少，而日韓客就扮演撐盤要角，可說是「全台灣飯店都在抓日韓客」，這是市場自然的板塊移動。

另外，在宴會市場方面，雲品第4季在「君品Collection」平台發酵下，外燴與宴會平台增加，再加上企業尾牙帶動，餐飲業績可望明顯增加，第4季可望優於第3季。

晶華旗下風格旅店品牌捷絲旅今年9月將首家據點西門館改裝，捷絲旅台灣區總經理陳惠芳先前則分享，西門館的住房率約95%，西門館的韓國旅客近一年從40%的占比提升到56%，在陸客和香港客衰退的趨勢下，成功補足缺口，目前2成為港澳客，星馬客為10%，其他市場約10%。

至於觀察飯店業復甦跡象的時點，晶華董事長潘思亮曾坦言，這個產業面臨供過於求的問題，產能過剩並非一天兩天能解決的，整個飯店業從2016年開始下滑，推算「可能2022年才是谷底」，大環境將是一個10年的景氣循環，而晶華集團也期望明年能持續成長。（編輯：趙蔚蘭）1081121