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大樹醫藥虛實並進 2020年藥局門市衝200家

最新更新：2019/11/21 20:17

（中央社記者韓婷婷台北21日電）大樹醫藥截至第3季全台藥局店數來到132家，持續展望帶動連續5年年營收成長逾3成，今年前3季營收年增36%，依舊亮眼，展望明年藥局門市目標為200家。

大樹今天參加櫃買中心舉行的業績發表會，總經理鄭明龍表示，目前全台共132家門市，已是全台最大藥局，也是營收最大的藥局；2020年目標是200家門市，據點將涵蓋全台灣。

鄭明龍表示，參考美國、日本國民年平均所得，以及老年化指數等數據基礎推估，台灣連鎖藥局總店數可達4000店以上的規模，大樹持續朝站穩第1大品牌目標努力，除了設定2020年門市家數目標達200家外，也預計在2021年啟動第4個5年計劃，希望在2025年時大型門市擴增到300家，搭配700家社區小型加盟店，總店數達千店的大目標。

鄭明龍表示，大樹也持續進行多元通路開店，與全家及家樂福進行異業通路結盟，除了實體店面外，也與阿里巴巴天貓跨境店、蝦皮商城通路合作，逐步擴大電商效益。

大樹今年前3季營收新台幣47.73億元，年增36%，毛利率23.71%，稅後盈餘9963萬元，年增40%，每股稅後盈餘（EPS）為2.41元，年增33%。大樹營收品項中婦嬰用品占48.97%，保健藥品占21.89%，處方藥品占14.66%，健康照護占10.99%，其他類別占3.49%。（編輯：楊凱翔）1081121

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